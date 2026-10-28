Die Analysten von Jefferies hatten den Börsenwert zuvor auf 2,1 bis 4,1 Mird. Euro taxiert. Die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten für je 20 Aktien ein tk-accelis-Papier in die Depots gebucht bekommen. Der Mutterkonzern behält 51 Prozent der Anteile. Thyssenkrupp-Aktien fielen im Gegenzug um 8,6 Prozent auf 13,41 Euro. Für die Thyssenkrupp-Aktionäre hat sich der Schritt damit gelohnt: Der Wert ihres Depots ist um etwa zwei Prozent gestiegen.

Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez sprach auf dem Parkett vom "Beginn eines neuen Kapitels" für tk accelis. Das Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahren von einem reinen Materialhändler zu einem Lieferketten-Spezialisten entwickelt. Die ehemalige Thyssenkrupp Materials Services beschäftigt in 30 Ländern rund 15.500 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 11,4 Mrd. Euro.

Die Abspaltung gebe der Tochter mehr Freiheiten, sagte Lopez. Sie ist Teil seiner Strategie, den Mischkonzern in eine Finanzholding umzuwandeln. Vorher waren schon der Wasserstoff-Spezialist Thyssenkrupp Nucera und der Rüstungskonzern TKMS an die Börse gebracht worden.

Tk accelis gehört für einen Tag - wie Thyssenkrupp - dem deutschen Nebenwerteindex MDAX an. Damit sollen etwa Indexfonds Zeit bekommen, ihre Aktien zu verkaufen. Investmentbanken schätzen, dass dabei 10 bis 15 Prozent der tk-accelis-Aktien umplatziert werden müssen.