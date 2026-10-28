Das Management bestätigte die Prognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele für 2028 gesteckt sind. Weiterhin wurde ein Aktienrückkaufprogramm über 1,3 Milliarden Euro angekündigt.

Im dritten Quartal zogen die Erträge der BNP Paribas verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um fast 10 Prozent auf knapp 13,8 Mrd. Euro an und damit stärker als die Kosten, sodass sich der operative Gewinn sogar um fast 18 Prozent auf rund 4,8 Mrd. Euro verbesserte. Unterm Strich verdienten die Franzosen mit knapp 3,5 Mrd. Euro um 13,5 Prozent mehr und damit deutlich mehr als von Analysten erwartet.