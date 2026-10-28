"Die Versuche, mit Partnern zu arbeiten, haben sich als nicht erfolgreich erwiesen, und wir sehen dieser Tatsache sehr genau ins Auge. Insofern kommt ein Verkauf für uns erstmal nicht in Frage."

Zuletzt waren Gespräche über einen Verkauf an die indischen Jindal Steel auf Eis gelegt worden. Vor tk accelis hatte Thyssenkrupp bereits die Wasserstoff-Tochter Nucera und die Rüstungssparte TKMS an die Börse gebracht.