Abo

Texas Instruments kauft Chipdesigner für 7,5 Mrd. Dollar

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Unternehmen baut Position am Markt für Internet der Dinge aus
 © APA/APA/AFP/JEAN CHRISTOPHE MAGNENET
©APA/APA/AFP/JEAN CHRISTOPHE MAGNENET
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Texas Instruments stärkt sein Geschäft mit Chips für die drahtlose Vernetzung durch eine milliardenschwere Übernahme. Der US-Halbleiterkonzern kaufe den Chipdesigner Silicon Laboratories für rund 7,5 Mrd. Dollar (6,4 Mrd. Euro), teilte Texas Instruments (TI) am Mittwoch mit. Je Aktie biete TI 231 Dollar. Das entspreche einem Aufschlag von rund 69 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag. Erste Berichte über die Gespräche waren am Dienstag kursiert.

von

Mit der Übernahme will TI seine Position im Markt für das Internet der Dinge ausbauen. Während Konkurrenten wie Nvidia oder AMD vor allem auf Chips für Künstliche Intelligenz setzen, konzentriert sich TI auf Basistechnologie für Alltagsgeräte wie Smartphones, Autos und medizinische Geräte. Zu den Kunden zählen unter anderem Apple, SpaceX und Ford.

Über die Autoren

Logo