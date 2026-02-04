Texas Instruments kauft Chipdesigner für 7,5 Mrd. Dollar

© APA/APA/AFP/JEAN CHRISTOPHE MAGNENET home Aktuell Nachrichtenfeed

Texas Instruments stärkt sein Geschäft mit Chips für die drahtlose Vernetzung durch eine milliardenschwere Übernahme. Der US-Halbleiterkonzern kaufe den Chipdesigner Silicon Laboratories für rund 7,5 Mrd. Dollar (6,4 Mrd. Euro), teilte Texas Instruments (TI) am Mittwoch mit. Je Aktie biete TI 231 Dollar. Das entspreche einem Aufschlag von rund 69 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag. Erste Berichte über die Gespräche waren am Dienstag kursiert.

von APA Teilen