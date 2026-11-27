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Der US-Elektroautobauer Tesla hat beim deutschen Kartellamt die Übernahme des deutschen Maschinenbauers und Spezialisten für die Produktion von humanoiden Robotern EMAG beantragt. Das Kartellamt führte die Übernahme am Freitag in seiner Übersicht der laufenden Verfahren. Details wurden dabei nicht genannt.
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EMAG ist ein Werkzeugmaschinenbauer mit Sitz im schwäbischen Salach. Das Unternehmen stellt Maschinen her, die für die Produktion von Antrieben für humanoide Roboter benötigt werden.