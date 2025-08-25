Temu-Mutter PDD mit starkem Wachstum wegen Rabattaktionen

Der E-Commerce-Spezialist liefert sich aktuell einen Preiskampf mit seinen chinesischen Rivalen Alibaba und JD.com. Letzterer ist der künftige Eigner der deutschen Elektronikmärkte Saturn und MediaMarkt. Gleichzeitig treiben die US-Einfuhrzölle die Kosten für das Auslandsgeschäft in die Höhe. Die für ihre Billig-Angebote bekannte PDD-Tochter Temu setzt daher in den USA verstärkt auf Lieferanten aus der Region. Dort muss sich das Unternehmen gegen die Marktmacht des US-Konzerns Amazon behaupten.