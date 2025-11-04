Primark-Mutter erwägt Konzernaufspaltung

©APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS
Der britische Mischkonzern Associated British (AB) Foods erwägt eine Aufspaltung des Unternehmens. Der Vorstand prüfe die Konzernstruktur, um den langfristigen Wert zu maximieren, teilte die Mutter der Billigmodekette Primark am Dienstag mit. Eine Entscheidung sei zwar noch nicht gefallen, das Ergebnis der Prüfung könne jedoch zu einer Trennung des Primark- und des Lebensmittelgeschäfts führen.

Zuvor hatte der Konzern bekannt gegeben, im abgelaufenen Bilanzjahr einen Gewinnrückgang von 13 Prozent auf gut 1,7 Mrd. Pfund (1,9 Mrd. Euro) verbucht zu haben. Grund dafür sei ein schwaches Zuckergeschäft gewesen. Während das Ergebnis bei Primark um zwei Prozent zulegte, schrieb die Zuckersparte nur eine schwarze Null. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet AB Foods jedoch wieder mit Wachstum.