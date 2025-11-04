Primark-Mutter erwägt Konzernaufspaltung

Zuvor hatte der Konzern bekannt gegeben, im abgelaufenen Bilanzjahr einen Gewinnrückgang von 13 Prozent auf gut 1,7 Mrd. Pfund (1,9 Mrd. Euro) verbucht zu haben. Grund dafür sei ein schwaches Zuckergeschäft gewesen. Während das Ergebnis bei Primark um zwei Prozent zulegte, schrieb die Zuckersparte nur eine schwarze Null. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet AB Foods jedoch wieder mit Wachstum.