Ferrari verdiente im dritten Quartal mehr als erwartet

Der italienische Luxussportwagenbauer Ferrari hat im dritten Quartal trotz Problemen in China und der US-Zölle mehr verkauft und verdient. Der Umsatz zog um 7 Prozent auf rund 1,8 Mrd. Euro an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Auslieferungen stiegen wegen Rückgängen in China und den USA insgesamt nur um ein Prozent auf gut 3.400 Autos. Vor allem im Rest von Asien verkaufte Ferrari mehr.

