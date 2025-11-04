Ferrari verdiente im dritten Quartal mehr als erwartet

©APA/APA/GETTY IMAGES/BILL PUGLIANO
Der italienische Luxussportwagenbauer Ferrari hat im dritten Quartal trotz Problemen in China und der US-Zölle mehr verkauft und verdient. Der Umsatz zog um 7 Prozent auf rund 1,8 Mrd. Euro an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Auslieferungen stiegen wegen Rückgängen in China und den USA insgesamt nur um ein Prozent auf gut 3.400 Autos. Vor allem im Rest von Asien verkaufte Ferrari mehr.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 5 Prozent auf 670 Mio. Euro und damit unerwartet stark zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 382 Mio. Euro und damit 2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie legte in Mailand nach der Mitteilung 1,4 Prozent zu.
