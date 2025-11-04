Thomson Reuters legt leicht beim Umsatz zu

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Konzern, zu dem auch die Nachrichtenagentur Reuters zählt, seine Prognose. Das Management rechnet jedoch damit, dass das Umsatzwachstum am unteren Ende der bisher genannten Spannen liegen wird. Das organische Umsatzwachstum führte der Konzern auf seine KI-Lösungen wie CoCounsel für die Bereiche Recht, Steuern und Buchprüfung zurück.