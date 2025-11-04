Thomson Reuters legt leicht beim Umsatz zu

©APA/APA/GETTY IMAGES/MARIO TAMA
Thomson Reuters hat im dritten Quartal dank guter Geschäfte mit KI-Lösungen mehr umgesetzt und verdient als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 1,78 Mrd. Dollar (1,55 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 1,77 Mrd. Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 85 Cent, Analysten hatten 82 Cent erwartet. Zudem schloss der Konzern, ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Mrd. Dollar ab.
Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Konzern, zu dem auch die Nachrichtenagentur Reuters zählt, seine Prognose. Das Management rechnet jedoch damit, dass das Umsatzwachstum am unteren Ende der bisher genannten Spannen liegen wird. Das organische Umsatzwachstum führte der Konzern auf seine KI-Lösungen wie CoCounsel für die Bereiche Recht, Steuern und Buchprüfung zurück.
