Taiwan spielt eine führende Rolle bei der Deckung des Bedarfs an KI-Chips und -Technologie von Firmen wie Nvidia und Apple. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), hat seinen Sitz auf der Insel. Der KI-Boom hatte Taiwans Wirtschaft bereits im Jahr 2025 zu einem kräftigen Wachstum von 8,76 Prozent verholfen.

Im Oktober stiegen die Exportaufträge auf ein Rekordniveau von fast 124 Milliarden Dollar, wie aus Daten des Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Dies entspricht einem Anstieg von 78,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der von der Nachfrage nach KI und Elektronikprodukten getrieben wurde. Die USA führten das Wachstum mit 96,3 Prozent an. Die Aufträge sollen den Prognosen zufolge im November trotz geopolitischer und handelspolitischer Unsicherheiten zwischen 57,6 und 62,7 Prozent zulegen.

Die Statistiker erwarten für das kommende Jahr ein deutlich langsameres Wirtschaftswachstum von 6,51 Prozent. Sie korrigierten damit aber ihre bisherige Vorhersage von 6,04 Prozent nach oben. Die Behörde verwies auf mehrere Unsicherheiten, darunter schärfere KI-Regulierungen in den USA, die dortigen Exportkontrollen sowie die Auswirkungen steigender Finanzierungskosten. Unsicherheit bestehe zudem wegen der US-Zollpolitik, hieß es weiter.