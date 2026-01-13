Symrise plant Verkauf von Terpenen-Geschäft

Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten für die zu verkaufende Sparte nimmt der DAX-Konzern für das vierte Quartal eine Wertberichtigung von etwa 145 Mio. Euro vor. Zudem schreiben die Niedersachsen auf die in Schweden börsennotierte Beteiligung Swedencare AB zusätzlich 150 Mio. Euro ab. Dies belaste das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und führe zu einer Abweichung der Ergebnisse für das vergangene Jahr im Vergleich zu den Markterwartungen und der veröffentlichten Prognose, hieß es.

Beide Maßnahmen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität und das operative Geschäft von Symrise. Im Rahmen der Ergebnisberichterstattung würden sie bereinigt. Die Jahreszahlen will Symrise am 4. März vorlegen. Das Unternehmen hatte zuletzt für 2025 noch ein organisches Umsatzwachstum von 2,3 bis 3,3 Prozent in Aussicht gestellt und eine operative Marge (EBITDA) von rund 21,5 Prozent.

Daneben kündigte Symrise ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro an. Dieses habe eine Laufzeit vom 1. Februar bis zum 31. Oktober 2026. Die Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden. Symrise verfüge über einen hohen freien Mittelfluss und zunehmende finanzielle Flexibilität durch Portfoliomaßnahmen, kommentierte Vorstandschef Jean-Yves Parisot. Deswegen sei das Unternehmen "in einer hervorragenden Position, um in unsere strategischen Prioritäten zu investieren und unsere Aktionäre am Erfolg zu beteiligen".

Symrise sei sehr solide aufgestellt und in der Lage, das Geschäft weiter profitabel auszubauen, um schneller als der Markt zu wachsen. "Wir sind zuversichtlich, nachhaltige, hohe Gewinne zu erzielen und langfristig Wert für alle Stakeholder zu schaffen. Das Programm spiegelt darüber hinaus unser Verständnis für einen wertsteigernden Kapitaleinsatz wider", ergänzte Parisot.