Südzucker rutschte 2025/26 noch tiefer in die roten Zahlen

Nach einer saftigen Dividendenkürzung bereits ein Jahr zuvor soll es für die Aktionäre diesmal überhaupt kein Geld mehr geben. Dies hatte Europas größter Zuckerproduzent bereits im Frühjahr angekündigt. Als Gründe nannte er seinerzeit das anhaltend schwierige Marktumfeld und hohe außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Des Weiteren konkretisiert der Vorstand seine bisherige Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27: Demnach soll der Erlös bei 8,0 bis 8,4 Mrd. Euro liegen und damit nur im Bestfall etwa auf dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird weiterhin bei 480 bis 680 Mio. Euro erwartet im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Mio. Euro. Für das erste Geschäftsquartal hatte Südzucker bereits Mitte Mai einen deutlichen Sprung beim operativen Ergebnis prognostiziert.