AMD investiert 10 Mrd. Dollar in Taiwans KI-Sektor

Durch eine Vertiefung der Partnerschaften mit taiwanesischen Unternehmen könne AMD Unternehmen helfen, KI-Systeme der nächsten Generation schneller einzuführen. Analysten sehen AMD als wichtigsten Herausforderer des US-Rivalen Nvidia, der den Markt für KI-Chips bisher dominiert. Taiwan spielt eine zentrale Rolle in der weltweiten KI-Lieferkette, auf die Konzerne wie Apple angewiesen sind.

Geplant sei unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Chip-Verpacker und -Tester ASE sowie dessen Tochter SPIL, um energieeffizientere Technologien für KI-Systeme zu entwickeln, teilte AMD mit. Diese sollen die neuen "Venice"-Prozessoren des US-Herstellers unterstützen, die auf der fortschrittlichen Zwei-Nanometer-Technologie des weltgrößten Auftragsfertigers TSMC basieren.