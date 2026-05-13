Südzucker rechnet mit Gewinnsprung im ersten Quartal

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Der Zuckerproduzent und Agrana-Miteigentümer Südzucker rechnet im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres mit einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns. Das Konzern-EBITDA werde im Zeitraum von März bis Ende Mai den Vorjahreswert von 96 Millionen Euro spürbar übertreffen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zugleich bestätigte der Konzern seine Mitte Dezember veröffentlichte Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27.

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