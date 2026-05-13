Südzucker rechnet mit Gewinnsprung im ersten Quartal

©DPA, Hendrik Schmidt, Apa
Der Zuckerproduzent und Agrana-Miteigentümer Südzucker rechnet im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres mit einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns. Das Konzern-EBITDA werde im Zeitraum von März bis Ende Mai den Vorjahreswert von 96 Millionen Euro spürbar übertreffen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zugleich bestätigte der Konzern seine Mitte Dezember veröffentlichte Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27.
von
Demnach wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 8,4 Milliarden Euro erwartet. Das operative Ergebnis (EBITDA) soll zwischen 480 und 680 Mio. Euro nach 535 Mio. Euro im Vorjahr liegen. Ein detaillierter Ausblick folgt am 21. Mai. Die Aktie des Titels legte um fast fünf Prozent zu.