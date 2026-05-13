Bilfinger bekommt Zurückhaltung der Kunden zu spüren

Im ersten Quartal legte der Umsatz um vier Prozent auf gut 1,3 Mrd. Euro zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (EBITA) stieg um 5 Prozent auf 60 Mio. Euro. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,5 auf 4,6 Prozent. Mit seinen Kennziffern traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.

Unter dem Strich legte der Gewinn um 16 Prozent auf 37 Mio. Euro zu. Der Auftragseingang schrumpfte hingegen um 5 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro.