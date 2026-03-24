Strabag erhält in Slowenien Großauftrag um 194 Mio. Euro

Die Bauarbeiten im Auftrag der slowenischen Autobahngesellschaft DARS d. d. sollen noch im März starten und etwa 40 Monate dauern. Die Schnellstraße ist laut Strabag ein Teil der dritten Entwicklungsachse (Nordkorridor) zwischen Velenje und Slovenj Gradec. Das Projekt sei ein Teil eines langfristigen nationalen Infrastrukturprogramms, das "die Mobilität zwischen der österreichischen und der kroatischen Grenze stärken soll".

In Slowenien verfügt die Strabag eigenen Angaben zufolge über einen Auftragsbestand von etwa 350 Millionen Euro und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro.