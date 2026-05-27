Firmen-Insolvenzen im CEE-Raum 2025 stabil

Mit Blick auf die Zukunft sei es unwahrscheinlich, dass eine Stabilisierung im Jahr 2026 von Dauer sein wird. Coface geht davon aus, dass sich die Insolvenzrisiken in Zentral- und Osteuropa heuer verschärfen werden, da ein erneuter Energieschock sowohl Haushalte als auch Unternehmen belaste. Ein starker Anstieg der Öl- und Gaspreise schlage sich bereits nieder. Als Nettoimporteur von Energierohstoffen bleibe die Region besonders anfällig.