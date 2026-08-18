Steigende Kosten verhageln Xiaomi die Bilanz

Xiaomi bietet vor allem preisgünstige Smartphones an, bei denen die Kosten für Speicherchips, deren Preise sich in den vergangenen zwölf Monaten vervielfacht haben, einen vergleichsweise hohen Anteil ausmachen. Weil das Unternehmen die gestiegenen Kosten an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterreichte, brach der Handy-Absatz im Berichtszeitraum um 26 Prozent auf 31,2 Millionen Geräte ein. Gleichzeitig sank die Gewinnmarge um etwa ein Viertel auf 8,5 Prozent.

Die relativ neue Elektroautosparte wuchs dagegen um knapp 16 Prozent. Sie verbuchte zusammen mit dem KI-Geschäft einen Verlust von 333 Mio. Euro. Ab dem kommenden Jahr will Xiaomi seine Fahrzeuge auch in Europa verkaufen.