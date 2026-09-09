Deutsche Börse begibt 600 Mio. Euro Wandelanleihe

Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 30 und 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Den Nettoerlös will die Deutsche Börse für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Die Aktie gab nach Bekanntwerden der Neuigkeiten im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 1,3 Prozent nach.