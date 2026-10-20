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Starkes Spielegeschäft stimmt Hasbro optimistischer

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Starke Nachfrage nach digitalen Spielen wie "Magic: The Gathering"
 © AFP, CHRIS DELMAS, Apa
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Dank einer starken Nachfrage nach digitalen Spielen wie "Magic: The Gathering" hat der US-Spielwarenkonzern Hasbro vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft seine Jahresprognose angehoben. Der Vorstand peile 2026 nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von sieben bis neun Prozent an statt um fünf bis sieben Prozent.

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Als Grund für den Optimismus nannte er ein starkes drittes Quartal, in dem der Umsatz auf 1,6 Milliarden Dollar gestiegen sei und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen habe. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 52 Prozent auf 541 Millionen Dollar in die Höhe geschnellt - inklusive rund 55 Millionen Dollar an Zollrückerstattungen.

Der Umsatz der Sparte mit dem Sammelkartenspiel "Magic" und anderen digitalen Angeboten habe um 31 Prozent zugelegt, während das Geschäft mit klassischen Spielwaren wie der Knetmasse "Play-Doh" um vier Prozent zulegte. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um ein Prozent zu.

SAN DIEGO - USA: FOTO: APA/APA/AFP/CHRIS DELMAS

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