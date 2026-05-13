SMA Solar blickt optimistischer auf 2026

Den Umsatz sowie den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sieht Reinert 2026 nun jeweils im oberen Drittel der prognostizierten Bandbreiten von 1,475 bis 1,675 Mrd. Euro beziehungsweise 50 bis 180 Mio. Euro. Dabei würden auch potenzielle Rückerstattungen im Zusammenhang mit den vom obersten US-Gericht als rechtswidrig eingestuften US-Zöllen berücksichtigt.

In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 340,9 Mio. Euro. Der operative Gewinn (EBITDA) legte um rund 6 Prozent auf 26,1 Mio. Euro zu. Unter dem Strich stand wegen latenter Steueraufwendungen ein Verlust von 1,6 Mio. Euro.