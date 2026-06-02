SK Hynix will Speicherchip-Produktion verdoppeln

Mit Jensen Huang, dem Gründer und Chef des weltgrößten Chipkonzerns, verbinde ihn eine persönliche Freundschaft, betonte Chey. Hynix ist nach dem südkoreanischen Lokalrivalen Samsung der weltweit zweitgrößte Anbieter von Speicherchips. Bei Hochleistungshalbleitern für Künstliche Intelligenz (KI) beherrscht das Unternehmen knapp 60 Prozent des Marktes. Die neueste Generation dieser sogenannten HBM-Chips (High Bandwidth Memory) soll ab der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert werden. Wegen der weltweiten Lieferengpässe für Speicher und der dadurch rasant steigenden Preise eilt die Branche von Rekordgewinn zu Rekordgewinn. Inzwischen liegen die Börsenwerte von Hynix, Samsung und dem US-Wettbewerber Micron bei jeweils mehr als einer Billion Dollar (858,66 Mrd. Euro).