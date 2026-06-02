UniCredit überschreitet Commerzbank-Anteil von 33 Prozent

Gleichzeitig arbeitet Orcel daran, die Beteiligung an der Commerzbank weiter auszubauen. Weitere 3,22 Prozent kann die Bank-Austria-Mutter UniCredit erwerben, indem die Bank Kaufoptionen zieht. Insgesamt könnte sich Orcel unter Umständen sogar schon Zugriff auf bis zu 50,8 Prozent der Commerzbank-Anteile verschaffen. UniCredit hat den Bestand an Derivaten (Total Return Swaps), für die ein Barausgleich vorgesehen ist, noch einmal auf 13,19 Prozent erhöht. Die Vereinbarung kann aber in der Regel leicht geändert werden, sodass UniCredit so auch Commerzbank-Aktien erwerben könnte.

Die Commerzbank stemmt sich gegen eine Übernahme. Das Übernahmeangebot liege unter dem Commerzbank-Aktienkurs, die Kursziele von Analysten lägen mit 41,50 Euro im Schnitt noch fünf Euro darüber, hatte sie erklärt. Im Falle einer Fusion von Commerzbank und der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) drohe ein Abbau von 10.000 bis 11.000 Stellen, das wäre mehr als ein Viertel der Belegschaft. Die Commerzbank könne aus eigener Kraft mehr Wert schaffen.