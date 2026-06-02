Nvidia-Chef: Können Nachfrage nach KI-Chips bedienen

Nvidia beherrscht den Weltmarkt für Hochleistungschips zum Training von KI-Modellen. Diese basieren auf derselben Technologie wie Halbleiter für Grafikkarten. Inzwischen drängt der US-Konzern auch in den Markt für CPUs. Sie dienen in KI-Rechenzentren dazu, die Arbeit der GPUs zu koordinieren. Zudem will Nvidia in den Markt für PC-Prozessoren einsteigen, der bisher von Intel und AMD dominiert wird. Der "RTX Spark" sei darauf ausgelegt, auf Rechnern mit dem Betriebssystem "Windows" von Microsoft möglichst viele KI-Berechnungen direkt lokal auszuführen.

Diese Produktankündigung verhalf Technologiewerten wie dem Softwarekonzern Microsoft, den Speicherchipherstellern Samsung und Micron sowie den PC-Anbietern Dell, HP und Lenovo zu teils zweistelligen prozentualen Kurszuwächsen. Die Aktien von Intel und AMD gerieten dagegen unter Druck.