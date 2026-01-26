Schweizer Hotellerie verzeichnete 2025 Übernachtungsrekord

Das positive Momentum im Schweizer Tourismus dürfte im laufenden Jahr anhalten. Laut den jüngsten Einschätzungen von BAK Economics und der KOF wird für die Wintersaison 2025/26 (November bis April) erneut ein leichtes Wachstum bei den Übernachtungen erwartet. Das starke Abschneiden im Monat Dezember liefere dafür bereits eine solide Ausgangslage.

Auch für die Sommersaison 2026 sind die Vorzeichen laut den Konjunkturexperten günstig. Nachdem die Schweizer Hotels im Sommer 2025 (Mai bis Oktober) erstmals mehr als 25 Millionen Logiernächte verzeichnet haben, dürfte diese Marke den Prognosen zufolge in der kommenden Saison erneut übertroffen werden.