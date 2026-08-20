Schweizer Handelsbilanz im Juli mit Rekordüberschuss

Besonders die Sparte Chemie-Pharma prägte die Entwicklung im Schweizer Außenhandel, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mit. Sie stiegen saisonbereinigt um 13,8 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 27,8 Milliarden Franken und erreichten damit den höchsten Stand seit März 2025. Die Ausfuhren von chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen nahmen dabei um 3,3 Milliarden Franken zu. Die Importe sanken hingegen um 4,5 Prozent auf 19,6 Milliarden Franken.