Schweizer Exporte erreichen 2025 Rekordstand

Die Einfuhren nahmen auf der anderen Seite um 4,5 Prozent auf 232,7 Milliarden Franken zu. Dies entspricht dem zweithöchsten Wert in der Geschichte. Der Überschuss in der Handelsbilanz betrug 54,3 Milliarden Franken, nach rekordhohen 60,6 Milliarden im Jahr zuvor. In die USA wurden Waren im Wert von 54,7 Milliarden ausgeführt, das waren 3,9 Prozent mehr als in 2024. Die Importe aus den USA betrugen 13,3 Milliarden Franken - 5,7 Prozent weniger als im Jahr davor.

Die Exporte legten vor allem dank Chemie- und Pharmaerzeugnissen zu, die mit einem Plus von 3,3 Milliarden Franken einen Rekordwert von 152 Milliarden Franken und 53 Prozent der Gesamtausfuhren erreichten. Ebenfalls wuchsen die Exporte von Fahrzeugen sowie Schmuck- und Juwelierwaren.

Dagegen waren Maschinen, Elektronik und Apparate sowie Uhren erneut rückläufig. Regional stiegen die Ausfuhren nach Nordamerika und Europa deutlich, insbesondere nach Deutschland, Österreich, Italien und Irland. Dagegen gingen die Lieferungen nach Asien zurück, vor allem nach China, Japan und Hongkong.

Die höheren Importe gingen vor allem auf chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse zurück. Ebenfalls deutlich nahmen die Einfuhren von Nahrungs-, Futter- und Genussmitteln sowie von Schmuck- und Juwelierwaren zu.

Im Dezember 2025 sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat um 4,5 Prozent auf 22,5 Milliarden Franken. Maßgeblich dazu trug der Ausfuhrrückgang bei den chemisch-pharmazeutischen Produkten bei. Die Importe verringerten sich um 1,0 Prozent auf 19,5 Milliarden Franken. Dies ergibt einen Handelsbilanzüberschuss von 3,0 Milliarden Franken.