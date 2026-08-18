Schwaches Werbegeschäft bremst Baidu

Einen Lichtblick bot die auf Künstliche Intelligenz (KI) basierende Sparte, deren Umsatz um 25 Prozent zulegte. Baidu hat die Investitionen in KI-Infrastruktur und Fachkräfte erhöht. Analysten zufolge droht Baidu im Rennen um die Entwicklung von KI-Technologien dennoch den Anschluss an Konkurrenten wie ByteDance und Alibaba zu verlieren. Das große Sprachmodell "Ernie" hat seit Monaten kein größeres Update mehr erhalten, während die Konkurrenz kontinuierlich neuere Versionen ihrer Modelle auf den Markt bringt.