Samsung erwartet historischen Rekordgewinn

Der hohe Betriebsgewinn fußt vor allem auf dem derzeit anhaltenden Boom für Künstliche Intelligenz, welcher die Nachfrage für leistungsstarke Computerchips rasant in die Höhe getrieben hat. Infolgedessen kommt es immer wieder zu Chip-Engpässen und dadurch resultierenden höheren Preisen. Samsung Electronics ist einer der führenden Produzenten für Computerchips weltweit.

Bei den Geschäftszahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich Ende Jänner.