Samsung erhöht wegen hoher Nachfrage die Chip-Preise kräftig

Die Nachfrage sei so hoch, dass die Kapazitäten knapp würden. Besonders stark sei der Andrang von chinesischen Kunden, die wegen US-Exportbeschränkungen auf ausländische Fertiger angewiesen sind und Insidern zufolge die höchsten Aufschläge akzeptieren. Samsung lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Preiserhöhungen markieren eine Wende für die lange verlustreiche Sparte, mit der Samsung versucht, zum Branchenführer TSMC aus Taiwan aufzuschließen. Da die Kapazitäten von TSMC durch die hohe Nachfrage nach KI-Chips weitgehend ausgebucht sind, hat Samsung mehr Spielraum für Preisanhebungen. Analysten zufolge könnte die Sparte nun bereits im kommenden Jahr profitabel werden, früher als bisher erwartet. Zuletzt konnte Samsung eine Reihe namhafter Kunden wie Tesla und Apple gewinnen und ist Insidern zufolge auch mit Google im Gespräch.