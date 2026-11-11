"Hauptverantwortlich für die weiter hohe Inflationsrate blieb die Entwicklung der Energiepreise, auch wenn der seit Anfang Oktober wieder eingeführte Tankrabatt die Teuerung etwas gedämpft haben dürfte", sagte die Präsidentin des Statistikamtes, Ruth Brand.

Kraftstoffe verteuerten sich im Oktober um 28,9 Prozent zum Vorjahresmonat, Heizöl sogar um 84,5 Prozent. Die Bundesregierung hatte Entlastung für Autofahrer auf den Weg gebracht. Seit 1. Oktober gilt bis zum Jahresende ein neuer Tankrabatt - eine Subvention, die bereits im Mai und Juni zum Tragen kam. Das dürfte die Kraftstoffpreise um bis zu 17 Cent je Liter drücken.

Energie insgesamt verteuerte sich im Oktober um 12,2 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 14,9 Prozent im September. Das war das größte Plus seit Februar 2023. Da die Inflation auch in der Eurozone insgesamt erhöht ist, rechnen viele Volkswirte mit einer weiteren Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember. Diese hat ihren Leitzins in diesem Jahr bereits zweimal heraufgesetzt - auf aktuell 2,50 Prozent.