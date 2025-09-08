RWE holt Apollo zur Finanzierung der Übertragungsnetze ins Boot

Apollo erhalte dafür eine Beteiligung an einem neu gegründeten Joint Venture, das den 25,1-prozentigen Anteil von RWE an Amprion halten wird. RWE werde die Gelder über das Gemeinschaftsunternehmen in Amprion reinvestieren, um dessen Netzausbauprogramm zu unterstützen.

Amprion, einer der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), organisiert den Angaben zufolge ein Netz über sieben Bundesländer und versorgt rund 29 Millionen Menschen mit Strom.