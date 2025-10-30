Trend Logo
Anheuser-Busch InBev mit starkem Quartalsergebnis

Brauereiriese machte dank Sparkurs Gewinn
©APA/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD
Anheuser-Busch InBev hat dank eines Sparkurses einen überraschend hohen Quartalsgewinn verzeichnet. Daraufhin kündigte die weltgrößte Brauerei am Donnerstag einen 6 Mrd. Dollar (5,16 Mrd. Euro) schweren Aktienrückkauf an. Zudem will der Konzern mit Marken wie "Beck's" und "Franziskaner Weißbier" erstmals seit 2019 wieder eine Zwischendividende zahlen. Die in Deutschland notierten Aktien von AB InBev stiegen daraufhin im Frankfurter Frühhandel um 3,2 Prozent.

Das operative Ergebnis legte organisch um 3,3 Prozent auf 5,59 Mrd. Dollar zu, mehr als dreimal so stark wie erwartet. Dies ist jedoch das geringste Plus seit 2021. Anheuser-Busch leidet wie die gesamte Branche unter einem nachlassenden Alkoholkonsum der Verbraucher und negativen Wechselkurseffekten.

Der Absatz sei im Berichtszeitraum um 3,7 Prozent geschrumpft, teilte das Unternehmen weiter mit. Das Geschäft schwächele vor allem in Brasilien und China. Der Konzernumsatz wuchs zwar um 0,9 Prozent auf 15,13 Mrd. Dollar. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten jedoch ein Plus von 1,2 Prozent vorhergesagt. Der dänische Rivale Carlsberg gab am Donnerstag ebenfalls Erlöse unter Markterwartungen bekannt.

LEUVEN - BELGIEN: FOTO: APA/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

