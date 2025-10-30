Anheuser-Busch InBev mit starkem Quartalsergebnis

Das operative Ergebnis legte organisch um 3,3 Prozent auf 5,59 Mrd. Dollar zu, mehr als dreimal so stark wie erwartet. Dies ist jedoch das geringste Plus seit 2021. Anheuser-Busch leidet wie die gesamte Branche unter einem nachlassenden Alkoholkonsum der Verbraucher und negativen Wechselkurseffekten.

Der Absatz sei im Berichtszeitraum um 3,7 Prozent geschrumpft, teilte das Unternehmen weiter mit. Das Geschäft schwächele vor allem in Brasilien und China. Der Konzernumsatz wuchs zwar um 0,9 Prozent auf 15,13 Mrd. Dollar. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten jedoch ein Plus von 1,2 Prozent vorhergesagt. Der dänische Rivale Carlsberg gab am Donnerstag ebenfalls Erlöse unter Markterwartungen bekannt.