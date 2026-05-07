Roche übernimmt amerikanischen KI-Spezialisten PathAI

Die Kombination des KI-gestützten Bild Management System (IMS) von PathAI mit den Diagnose-Kompetenzen von Roche soll die Effizienz der Arbeit von Laboren erhöhen, die Entwicklung neuer klinischer Therapien beschleunigen und die Entdeckung neuer Biomarker und neuer Diagnostik-Tools ermöglichen. Roche verspricht sich dadurch einen weiteren Schritt hin zur personalisierten Medizin.

Roche und PathAI sind bereits 2021 eine Kooperation eingegangen, die 2024 intensiviert wurde. Den Abschluss der Übernahme von PathAI erwartet Roche im zweiten Semester des laufenden Jahres, sollten die üblichen regulatorischen und wettbewerbsrechtlichen Bedingungen erfüllt sein. Kommt die Transaktion zustande, will Roche PathAI in die eigene Diagnostik Sparte integrieren.