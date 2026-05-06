Infineon hob nach robusten Zahlen Jahresziele an

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Eine Erholung der Nachfrage hat Infineon zu einem Umsatz- und Gewinnplus verholfen. "Der KI-Boom weitet sich aus und unsere Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sind äußerst gefragt", sagte Jochen Hanebeck, der Chef des in Österreich stark investierten deutschen Chipkonzerns, am Mittwoch. "Der Ausbau der Energieinfrastruktur gewinnt an Fahrt und ist ein zunehmender Wachstumstreiber für unser Industriegeschäft." Daher hebe er die Ziele für das Gesamtjahr an.

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