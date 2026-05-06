Infineon hob nach robusten Zahlen Jahresziele an

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Eine Erholung der Nachfrage hat Infineon zu einem Umsatz- und Gewinnplus verholfen. "Der KI-Boom weitet sich aus und unsere Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sind äußerst gefragt", sagte Jochen Hanebeck, der Chef des in Österreich stark investierten deutschen Chipkonzerns, am Mittwoch. "Der Ausbau der Energieinfrastruktur gewinnt an Fahrt und ist ein zunehmender Wachstumstreiber für unser Industriegeschäft." Daher hebe er die Ziele für das Gesamtjahr an.
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Im abgelaufenen Quartal stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 3,81 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis kletterte um neun Prozent auf 653 Millionen Euro. Für 2026 peilt das Unternehmen nun einen deutlich statt moderat wachsenden Umsatz an. Die Segmentergebnis-Marge werde voraussichtlich bei etwa 20 Prozent statt im hohen Zehner-Prozentbereich liegen. Im vergangenen Vierteljahr erreichte diese Kennziffer 17,1 Prozent. In Österreich betreibt der Halbleiterkonzern ein Werk in Villach.