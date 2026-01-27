Roche-Hoffnungsträger gegen Adipositas punktet in Studie

In einer Phase-II-Studie führte das Mittel zu einer placebobereinigten Gewichtsreduktion von 22,5 Prozent nach 48 Wochen. Zudem normalisierten sich bei 73 Prozent der Teilnehmer, die zu Beginn der Studie als prädiabetisch eingestuft wurden, die Blutzuckerwerte. Das Sicherheitsprofil entsprach den Angaben zufolge dem anderer Medikamente dieser Wirkstoffklasse.

Roche will mit dem Medikament in den lukrativen Markt für Adipositas-Mittel einsteigen, der bisher von den Blockbustern Wegovy des dänischen Konzerns Novo Nordisk und Zepbound des US-Konkurrenten Eli Lilly beherrscht wird. Ähnlich wie Zepbound von Eli Lilly ist CT-388 ein sogenannter dualer GLP-1/GIP-Rezeptoragonist. Bevor eine Zulassung beantragt werden kann, muss sich der Wirkstoff jedoch noch in den entscheidenden und teuren Phase-III-Studien beweisen.