"Deutlich höhere Ergebnisbeiträge aus dem Streaming-Geschäft werden dabei niedrigere Ergebnisbeiträge aus dem linearen Sendergeschäft der Gruppe kompensieren", hieß es. Druck spürt die RTL Group vor allem beim klassischen, linearen TV-Geschäft. Diese Werbeerlöse sanken im dritten Quartal um acht Prozent und nach den ersten neun Monaten um 5,2 Prozent. Im wichtigen vierten Quartal dürfte die Nachfrage hier geringer ausfallen als erwartet.

Deutlich besser läuft es beim digitalen Umsatz, der im Sommer um 10,4 Prozent zulegte und seit Jahresanfang um 10,7 Prozent. Die zukunftsweisenden Streamingerlöse kletterten von Januar bis September binnen Jahresfrist um fast 28 Prozent.

Die gesamten Umsätze stiegen im Quartal etwas stärker als von Experten erwartet um gut 38 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro und seit Jahresbeginn um 15,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Grund ist die Übernahme des Bezahlsenders Sky Deutschland, dessen Zahlen seit Juni in der RTL-Bilanz aufgehen. Organisch legten die Konzernerlöse im Sommer um 4,8 Prozent zu und profitierten von Impulsen der Produktionstochter Fremantle und vom Streaming. Klammert man den Sky-Deutschland-Effekt aus, gab es nach neun Monaten ein Umsatzplus von 1,6 Prozent.

"Trotz weiteren Gegenwinds auf den linearen TV-Werbemärkten ist unser operatives Ergebnis – das Adjusted Ebita – in den ersten neun Monaten 2026 dank unseres Streaming-Geschäfts und Fremantle auch organisch gestiegen", sagte Konzernchef Clément Schwebig. Konkrete Gewinn-Zahlen veröffentlichte RTL nicht. Die Summe der zahlenden Abonnenten für RTL+, in Deutschland, Ungarn und M6 in Frankreich, kletterte früher als erwartet auf 9,0 Millionen und damit auf Jahressicht um über 18 Prozent.