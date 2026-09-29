Abo

RHI Magnesita will britischen Wettbewerber übernehmen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Laut "profil" Übernahme im Volumen von 1,6 Mrd. Euro
 © Daniel Novotny, Apa
©Daniel Novotny, Apa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita plant laut einem "profil"-Bericht, den britischen Konkurrenten Vesuvius für 1,6 Milliarden Euro zu übernehmen. Demnach soll "demnächst" ein Angebot abgegeben werden. Der in Wien und London an der Börse notierte Konzern will laut dem Magazin 5,5 Pfund (6,4 Euro) pro Vesuvius-Aktie bieten.

von

An der Londoner Börse wurden die Titel am Dienstag in der Früh für 4,7 Pfund (5,5 Euro) gehandelt - nach einem Plus von über 20 Prozent zum Vortagesschlusswert. Laut "profil" soll die schwedische Investmentgesellschaft Cevian Capital, die mit 23 Prozent der Anteile einer der Kernaktionäre von Vesuvius sei, an einem Verkauf interessiert sein. Die APA konnte RHI Magnesita am Dienstag in der Früh nicht für eine Bestätigung erreichen.

Der Zulieferer für die Stahl- und Gießereiindustrie Vesuvius hat laut "profil" im vergangenen Jahr 2025 rund 2,1 Mrd. Euro Umsatz gemacht. RHI Magnesita hatte 2025 rund 3,4 Mrd. Euro umgesetzt, bei einem Gewinn von 94 Mio. Euro. Der Konzern ging 2017 aus der Fusion der österreichischen RHI mit der brasilianischen Magnesita hervor.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Daniel Novotny

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!