RHI Magnesita will britischen Wettbewerber übernehmen

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An der Londoner Börse wurden die Titel am Dienstag in der Früh für 4,7 Pfund (5,5 Euro) gehandelt - nach einem Plus von über 20 Prozent zum Vortagesschlusswert. Laut "profil" soll die schwedische Investmentgesellschaft Cevian Capital, die mit 23 Prozent der Anteile einer der Kernaktionäre von Vesuvius sei, an einem Verkauf interessiert sein. Die APA konnte RHI Magnesita am Dienstag in der Früh nicht für eine Bestätigung erreichen.
Der Zulieferer für die Stahl- und Gießereiindustrie Vesuvius hat laut "profil" im vergangenen Jahr 2025 rund 2,1 Mrd. Euro Umsatz gemacht. RHI Magnesita hatte 2025 rund 3,4 Mrd. Euro umgesetzt, bei einem Gewinn von 94 Mio. Euro. Der Konzern ging 2017 aus der Fusion der österreichischen RHI mit der brasilianischen Magnesita hervor.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Daniel Novotny