RBI und polnische Bank Pekao kooperieren bei Firmenkunden

Auch die Raiffeisenbank Tschechien und die Raiffeisen Bank Rumänien sind den Angaben zufolge an der Kooperation beteiligt. Die RBI hat ihr eigenes Polen-Geschäft im Jahr 2018 verkauft. Seit vielen Jahren kämpft die Bank in dem Land mit zahlreichen Gerichtsstreitigkeiten rund um Schweizer-Franken-Kredite. Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 gab es noch Rückstellungen für aushaftende Schweizer-Franken-Kredite in Polen in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.