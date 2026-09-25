DHL Express erhöht Paketpreise zum Jahreswechsel

Von Seiten der Österreichischen Post hieß es am Freitag auf APA-Anfrage, es seien derzeit keine Anpassungen bei den Pakettarifen geplant. Die Post beobachte aber die Auswirkungen der Verordnung zur LKW-Maut, dies könnte im Frühjahr 2027 zu einer Anpassung in der Größenordnung von ein bis zwei Prozent führen.