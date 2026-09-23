RBI und Bitpanda weiten Krypto-Kooperation auf Osteuropa aus

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Die Raiffeisen Bank International (RBI) und die Wiener Krypto-Plattform Bitpanda vertiefen ihre strategische Partnerschaft. Es geht um einen Service der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien), die ihren Kunden seit 2024 Zugang zu Krypto-Assets über die eigene App anbietet. Dieses Modell - die digitale Infrastruktur dafür liefert Bitpanda - soll nun auf RBI-Netzwerkbanken in Zentral- und Osteuropa (CEE) ausgeweitet werden, verkündeten die beiden Unternehmen am Mittwoch.

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