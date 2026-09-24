Insolvente Marinomed AG wird geschlossen

Die Insolvenzverwalterin Ulla Reisch werde nun den Verkauf der Vermögenswerte der Gesellschaft einleiten. Marinomed hat im Juli 2026 bereits zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet. Bereits Mitte 2024 musste sich das Unternehmen einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung unterziehen, das im Jänner 2025 beendet wurde. Der Biotech-Spezialist mit Sitz in Korneuburg wurde im Jahr 2006 als Spin-off der Veterinärmedizinischen Universität Wien gegründet und ist seit 2019 an der Wiener Börse notiert.