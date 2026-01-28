Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche

© APA/APA/dpa/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Büros der Deutschen Bank sind am Mittwoch unter dem Verdacht der Geldwäsche durchsucht worden. Ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt sei an Standorten des Geldinstituts in Frankfurt und Berlin vollstreckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Die Deutsche Bank habe in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften unterhalten, die im Verdacht stünden, "zum Zwecke der Geldwäsche eingesetzt worden zu sein".

