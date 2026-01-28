Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche

©APA/APA/dpa/Arne Dedert
Büros der Deutschen Bank sind am Mittwoch unter dem Verdacht der Geldwäsche durchsucht worden. Ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt sei an Standorten des Geldinstituts in Frankfurt und Berlin vollstreckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Die Deutsche Bank habe in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften unterhalten, die im Verdacht stünden, "zum Zwecke der Geldwäsche eingesetzt worden zu sein".
von
"Spiegel Online" hatte zuerst über die Razzia berichtet. "Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird", erklärte das Institut. Die Bank arbeite vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Zu Details äußerte sie sich nicht.