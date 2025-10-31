Quartalsgewinn von Intesa Sanpaolo gesunken

Nachdem der bisherige Aufschwung durch höhere Zinsen nachgelassen hat, setzt Bankchef Carlo Messina momentan auf Einnahmen aus dem Versicherungs-, Vermögens- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Sein Ziel ist es, dass die Bank im laufenden Jahr mehr als 9 Mrd. Euro verdient. Nach neun Monaten betrug der Gewinn fast 7,6 Mrd. Euro und damit um rund 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig versucht die Bank, ihre Kosten zu senken, etwa indem die Zahl der Angestellten reduziert wird und der Bestand an Immobilien gestrafft wird.

An Übernahmen und Beteiligungen, wie sie momentan einige in der Bankenbranche stattfinden, will sich Messina indessen nicht beteiligen. Er plant stattdessen, mehr Gewinn an seine Aktionäre auszuschütten. So ist für das laufende Geschäftsjahr über die reguläre Dividende hinaus eine zusätzliche Ausschüttung geplant. Wie hoch diese ausfallen soll, will die Bank später entscheiden.