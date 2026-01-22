Holcim-Chef kündigte etwa 15 Zukäufe für 2026 an

Damit würde das Unternehmen das Expansionstempo der jüngeren Vergangenheit beibehalten. Der Zementkonzern hatte vor einem Jahr angekündigt, von den zwischen 2025 und 2030 voraussichtlich erarbeiteten 18 bis 22 Milliarden Franken (19,4 - 23,7 Mrd. Euro) drei bis vier Milliarden Franken in kleinere Zukäufe sowie bis zu sechs Milliarden in größere Akquisitionen und Aktienrückkäufe zu stecken.