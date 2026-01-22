Abo

Norwegens Notenbank hält still: "Keine Eile mit Senkung"

Zentralbankchefin Ida Wolden Bache
 © APA/APA/NTB/GORM KALLESTAD
©APA/APA/NTB/GORM KALLESTAD
Norwegens Zentralbank hält den Leitzins konstant und zugleich die Tür für eine Lockerung im Jahresverlauf offen. Wie von Experten erwartet, beließ sie den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 4,00 Prozent. "Wir haben es nicht eilig, den Leitzins weiter zu senken", erklärte Zentralbankchefin Ida Wolden Bache. Die Inflation sei immer noch zu hoch. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise liege sie seit Herbst 2024 nahe drei Prozent.

Vor diesem Hintergrund sehen die Währungshüter in Oslo eine restriktive Geldpolitik weiterhin als notwendig an. Der im Dezember vorgelegte Leitzinsausblick ging von bis zu zwei Senkungsschritten für 2026 aus. Die geopolitische Lage sorgt laut der Notenbank zwar für Unsicherheit. Doch geht sie derzeit davon aus, dass sich der Zinsausblick seit Dezember nicht wesentlich verändert hat.

