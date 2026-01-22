Norwegens Notenbank hält still: "Keine Eile mit Senkung"

Vor diesem Hintergrund sehen die Währungshüter in Oslo eine restriktive Geldpolitik weiterhin als notwendig an. Der im Dezember vorgelegte Leitzinsausblick ging von bis zu zwei Senkungsschritten für 2026 aus. Die geopolitische Lage sorgt laut der Notenbank zwar für Unsicherheit. Doch geht sie derzeit davon aus, dass sich der Zinsausblick seit Dezember nicht wesentlich verändert hat.