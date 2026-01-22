FAA-Behörde kein Hindernis für Zulassung Boeing 737-MAX

Der US-Konzern Boeing, größter Konkurrent des europäischen Herstellers Airbus, rechnet mit einer Zulassung der beiden Varianten noch in diesem Jahr. Für die MAX 10 liegen dem Konzern mehr als 1.200 Bestellungen vor. Die Zulassung hatte sich unter anderem wegen eines Problems mit der Enteisungsanlage der Triebwerke verzögert. Boeing kämpft zudem mit Verzögerungen bei der Zulassung seines Großraumflugzeugs 777X. Im Oktober hatte die FAA dem Konzern die Erlaubnis erteilt, die monatliche Produktion der 737 MAX von 38 auf 42 Maschinen zu erhöhen.