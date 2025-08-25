Puma-Großaktionär Pinault prüft Optionen inklusive Verkauf

In Zusammenarbeit mit Beratern habe Pinault potenzielle Käufer wie Anta Sports und Li Ning kontaktiert. Die Milliardärsfamilie hält über ihre Finanzholding Artemis, die auch Mehrheitsaktionär des Luxuswarenkonzerns Kering ist, einen Anteil von 29 Prozent an Puma. Die Beratungen dauerten an und es gebe keine Garantie, dass es zu einer Transaktion kommen werde, hieß es weiter.

Während ein Puma-Sprecher eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ablehnte, reagierten Vertreter von Artemis, Anta und Li Ning nicht auf entsprechende Anfragen.