Puma-Großaktionär Pinault prüft Optionen inklusive Verkauf

Der mögliche Ausstieg eines Großaktionärs hat dem deutschen Sportartikelhersteller Puma am Montag einen Kurssprung von 17,5 Prozent auf rund 22 Euro beschert. Die französische Milliardärsfamilie Pinault erwäge Optionen inklusive einen Verkauf ihres Anteils an dem Sportwarenhersteller, nachdem dieser 2024 mehr als die Hälfte seines Marktwerts verloren habe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
In Zusammenarbeit mit Beratern habe Pinault potenzielle Käufer wie Anta Sports und Li Ning kontaktiert. Die Milliardärsfamilie hält über ihre Finanzholding Artemis, die auch Mehrheitsaktionär des Luxuswarenkonzerns Kering ist, einen Anteil von 29 Prozent an Puma. Die Beratungen dauerten an und es gebe keine Garantie, dass es zu einer Transaktion kommen werde, hieß es weiter.
Während ein Puma-Sprecher eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ablehnte, reagierten Vertreter von Artemis, Anta und Li Ning nicht auf entsprechende Anfragen.