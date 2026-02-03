ProSieben verfehlt auch gesenktes Gewinnziel

© APA/APA/dpa/Soeren Stache home Aktuell Nachrichtenfeed

Der angeschlagene TV-Konzern ProSiebenSat.1 hat im abgelaufenen Jahr sein mehrfach gesenktes Gewinnziel verfehlt. Mit voraussichtlich 405 Mio. Euro werde das bereinigte EBITDA unter der erst im November genannten Zielspanne von 420 bis 450 Mio. Euro liegen, teilte die mehrheitlich zum italienischen Konkurrenten MFE gehörende Senderkette am Montag mit. Grund sei das schwache TV-Werbegeschäft.

