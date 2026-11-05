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Preisstrategie und Expansion beschleunigen Fielmann-Wachstum

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Expansionstempo soll verdreifacht werden
 © Marcus Brandt, APA, dpa
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Bei der Optikerkette Fielmann laufen die Geschäfte dank günstiger Preise und vieler neuer Läden immer besser. Der Konzernumsatz sei im dritten Quartal um 5,1 Prozent auf 649 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Während das Geschäft im wichtigen deutschen Heimatmarkt mit einem Plus von 4,2 Prozent spürbar anzog, wuchsen die internationalen Märkte mit 5,9 Prozent noch stärker. Dabei zahlt sich die Strategie des Unternehmens gleich doppelt aus.

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Zum einen greifen preisbewusste Kunden verstärkt zu den günstigen Angeboten, was die Verkaufszahlen nach oben treibt. Zum anderen sorgt die schnelle Expansion für zusätzliches Geschäft. Allein im Sommerquartal kamen 19 neue Filialen hinzu.

Für das Gesamtjahr plant das auch in Österreich vertretene Unternehmen, das Expansionstempo im Vergleich zum Vorjahr zu verdreifachen. Trotz der Investitionen in den Ausbau des Filialnetzes blieb die Ertragskraft in den ersten neun Monaten hoch. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 23,4 Prozent. Auch das stark wachsende Geschäft mit Hörgeräten lieferte einen wichtigen Beitrag.

Der Vorstand bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr und peilt demnach einen Konzernumsatz zwischen 2,5 und 2,55 Milliarden Euro an. Die bereinigte operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) soll zwischen 22 und 23 Prozent liegen.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Marcus Brandt

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